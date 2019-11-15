Бразилиа, , 04:30 — REGNUM Новый закон о борьбе с информацией, содержащей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, не направлен на пресечение критики властей, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, смысл этого закона в том, чтобы пресечь поругания национальных символов России. При этом критика в отношении властей должна сохраниться.

«Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти», — сказал российский президент.

Он добавил, что практика применения закона «не носит какого-то запредельного характера», тем более что в других странах за поругание национальных символов применяются более суровые меры наказания, чем в России.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» был подписал Путиным 18 марта 2019 года. В нём, в частности, устанавливается порядок блокировки информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам.

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