Белград, , 09:25 — REGNUM Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что решение президента Сербии Александра Вучича не ехать на саммит Европейской народной партии в Загребе было правильным, и что Сербия, если бы была организатором, действовала бы по-другому, пишет новостное агенство RTS 15 ноября.

Анна Брнабич заявила, что было принято абсолютно правильное решение и что Александр Вучич просто не хотел дальше усугублять ситуацию.

«Он снова отправил мирный посыл и проявил терпимость. Если бы мы были организаторами, мы были бы поступили по-иному», — заявила Анна Брнабич журналистам в Париже после участия в саммите ,"Govtek».