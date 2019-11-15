Скопье, , 09:16 — REGNUM 14 ноября в ходе пресс-конференции, посвященной 25-летию установлению дипломатических отношений между Россией и Северной Македонией, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что Северная Македония открыта более глубокому экономическому сотрудничеству с Россией и другими государствами, однако не рассматривает альтернатив ЕС и НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев подчеркнул, что возобновление деятельности межправительственной русско-македонской комиссии не является ответом на отказ ЕС начать переговоры, а преследует лишь цели интенсификации экономического сотрудничества:

«Альтернатив, кроме НАТО и ЕС, не существует. Это сказал нам наш народ, в котором около 80% населения поддерживает интеграцию Северной Македонии в НАТО и ЕС. Сотрудничество с остальной частью мира представляет наш интерес, а также интерес стран ЕС и НАТО», — подчеркнул македонский премьер.

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