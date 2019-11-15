Пхеньян, 15 ноября 2019, 03:54 — REGNUM Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден вновь оскорбил высшее руководство КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство утверждает, что Байден выступал против операции по ликвидации главы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. ЦТАК отмечает, что даже жители США относятся к Байдену с пренебрежением и придумывают ему обидные прозвища. Также в заявлении содержится угроза экс-вице-президенту США за оскорбление высшего руководства КНДР:
В заявлении ЦТАК рекомендует Соединённым Штатам «забить» Байдена «пока не поздно», так как это решение будет полезно и для Вашингтона.