Белград, , 09:15 — REGNUM Посланник президента США Дональда Трампа по переговорам между Приштиной и Белградом Ричард Гренель поприветствовал инициативу «Балканского Шенгена», отметив, что инициатива может быть успешной «если все страны региона, включая и Косово, будут привлечены к её реализации», пишет новостное агенство RTS 15 ноября.

Ричард Гренель одобрил инициативу под названием «Малый Шенген» на Западных Балканах в качестве возможности обеспечить свободное перемещение лиц и товаров.

«Мы считаем, что для того, чтобы эта инициатива стала успешной, она должна включать в себя все страны в регионе, включая и правительство Косово. Администрация Трампа оказывает помощь всему региону в обеспечении экономических возможностей и рабочих мест для молодежи», — говорится в заявлении посольства США в Берлине.