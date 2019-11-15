Нью-Йорк, США, , 03:39 — REGNUM Приблизительно 70 тысяч сирийских жителей из 200 тысяч, которые бежали после начала боевых действий Турции на севере Сирии, до сих пор не вернулись в свои дома. Об этом 14 ноября заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.

Лагерь сирийских беженцев Voice of America

По данным Лоукока, большинство из беженцев направились на юг. Он добавил, что ООН через механизм трансграничной гуманитарной помощи оказывает поддержку четырем миллионам человек на севере Сирии.

Заместитель генсека отметил, что альтернативы операции ООН в Сирии нет и ее необходимо продлить. Действие текущего документа, регулирующего помощь сирийской стороне, истекает 10 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что для стабилизации ситуации в Сирии американские власти должны вывести весь военный контингент из республики и передать оккупированные территории под контроль законной сирийской власти.

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