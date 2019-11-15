Белград, , 09:19 — REGNUM Министр иностранных дел Ивица Дачич и глава греческой дипломатии Никос Дендиас объявили о наступлении новой эры в отношениях Афин и Белграда, которая должна начаться после визита президента Сербии в Грецию и подписания декларации о партнерстве, тем самым юридически оформив переход сотрудничества двух стран на высший уровень, пишет новостное агенство RTS 15 ноября.

Ивица Дачич и Никос Дендиас заявили на совместной пресс-конференции, что таким образом великая дружба двух народов и исторические связи двух государств перейдут на уровень еще более тесного сотрудничества.

Никос Дендиас отметил, что 10 декабря в Афинах состоится третья сессия Высшего Совета по сотрудничеству Сербии и Греции, что обеспечит вступление в новую эру союзнических отношений двух стран, которые будет развиваться не только в политической, но и экономической области, в том числе в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь», в сфере энергетики, цифрового пространства и торговли.

«Греки и сербы всегда шли бок о бок как в светлые, так и в тёмные времена, и сегодня Греция больше всех поддерживает евроинтеграцию Сербии», — заявил Никос Дендиас.