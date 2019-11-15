Скопье, , 09:11 — REGNUM 14 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в стране ведется активная работа по строительству газопровода.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление главы правительства Македонии:

«Мы активно работаем над газификацией страны, выделили субсидии на приобретение инверторов для 10 тысяч семей, обеспечили эффективное использование энергии в школах, фабрики получают разрешение на работу только тогда, когда на них установлены фильтры».

Сообщая об этих успехах, Заев подчеркивает, что данные меры доказывают, что правительство заинтересовано в решении проблем вместе с обществом, а потому общество и правительство должны в равной мере нести соответствующую ответственность.

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