Салоники, Греция, , 09:11 — REGNUM 14 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что Греция обладает влиянием в ЕС, и обратился к премьер-министру этой страны Кириакосу Мицотакису с просьбой о помощи в назначении даты начала переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после встречи с Мицотакисом в Салониках македонский премьер-министр сообщил о том, что Мицотакис согласился помочь Македонии бороться за интеграцию в ЕС.

Также в ходе встречи политики обсудили реализацию Преспанского соглашения, а также порядок пересечения границы между двумя странами.

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