Брюссель, , 09:28 — REGNUM 14 ноября комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства в отставке Йоханнес Хан в интервью для «Financial Times» заявил, что блокирование переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС произошло в то время, когда Союзу следовало бы стать более сильным игроком на мировой арене, а не терять влияние в регионе, который исторически и географически близок Европе, позволяя России и Китаю прийти на пустое место.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан назвал самым прискорбным в сложившейся ситуации то, что ЕС не продемонстрировал верность принципам партнерства и ответственности, к которым он сам постоянно апеллирует.

Политик подчеркнул, что французский президент Эммануэль Макрон, наложивший вето на начало переговоров о расширении, нанес оскорбление Европейской комиссии, которая годами работала над укреплением политических рамок будущего соглашения.

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