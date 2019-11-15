Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Судьба законопроекта Сената США об антитурецких санкциях зависит от «правильного решения» Турцией вопроса о закупках российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 14 ноября заявил глава комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, сообщает Bloomberg.

Пуск ракеты ЗРК С-400 Mil.ru

Риш выразил надежду, что Турция скоро «предпримет шаги по С-400», не уточнив, что он имеет ввиду.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в рамках двухсторонней встречи в Вашингтоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения президента США Дональда Трампа отменить закупки ЗРК С-400 у России в обмен на поставки американских систем Patriot.

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