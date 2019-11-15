Иерусалим, , 02:56 — REGNUM Израильская армия вновь нанесла авиаудары по палестинским позициям в секторе Газа, сообщает пресс-служба армии Израиля на официальной странице в Twitter.

«Мы начали удары по объектам группировки «Исламский джихад» в Газе. Это ответ на неизбирательные ракетные обстрелы израильтян с территории Газы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября палестинская группировка «Исламский джихад» договорились о прекращении огня с Израилем. Однако в тот же день, после объявления перемирия, из Газы была выпущена ракета, которую перехватила израильская система ПВО «Железный купол».

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