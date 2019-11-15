Прага, , 02:32 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан сравнил себя с американским лидером Дональдом Трампом в эфире телеканала TV Barrandov.

Земан, узнав о попытке импичмента Трампа, вспомнил, что аналогичный случай произошел и с ним. Ранее группа сенаторов подавала на него конституционную жалобу с требованием импичмента.

«Кроме прочего, мы оба подозреваемся в том, что являемся российскими агентами», — добавил Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент Чехии Милош Земан заявил о намерении приехать в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году. Ранее подобные намерения высказывал и президент США Дональд Трамп, который считает очень важными мероприятия по случаю победы над нацистской Германией.

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