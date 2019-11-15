Кишинёв, , 02:24 — REGNUM Реализация Соглашения об ассоциации с ЕС остается приоритетной задачей нового правительства Молдавии. Об этом заявил после церемонии принесения присяги правительства президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Другая задача, по его словам, это восстановление стратегических и партнерских отношений с Россией и США. «Мы должны укреплять наши отношения с соседями — Румынией и Украиной», — добавил Додон. Молдавии, по его словам, важны все внешние партнеры, а внешняя политика должна быть «сбалансированной».

Премьер-министр Ион Кику отметил, что новый состав правительства готов приступить к работе. «Программа правления этого правительства основана на рекомендациях президента страны. Впервые в Молдавии у исполнительной и законодательной властей, а также у президента общие цели, и мы будем работать над их реализацией», — сказал новый премьер.

Напомним, правительство Иона Кику было утверждено 14 ноября голосами социалистов и демократов. Коалиция социалистов с правым блоком ACUM перестала существовать.

Напомним, в ходе президентской кампании 2016 года Додон обещал денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. Позже он изменил позицию, заявив, что отменять его не станет, но пересмотрит это соглашение. И наконец потом он заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС — приоритет.

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