Вена, , 02:22 — REGNUM Лишь две страны в составе Генассамблеи ООН проголосовали «против» резолюции, запрещающей героизацию нацизма. Это США и Украина, напомнил 14 ноября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич постоянному совету этой организации в Вене.

«В этом году её (резолюции) соавторами стало уже 61 государство. «За» проголосовало 121 государство и лишь два — США и Украина — «против», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что такая позиция Киева фактически поощряет выходки радикалов на территории Украины, которые безнаказанно продолжают запугивать население.

Напомним, российская резолюцию в 2019 году была принята 121 голосом «за» при 55 воздержавшихся и двух голосах против.

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