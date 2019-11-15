Гавана, , 08:16 — REGNUM Находящийся на Кубе с официальным визитом король Испании Фелипе VI выступил за «политическое разнообразие и свободу собраний и слова» на острове. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Не делая никаких прямых призывов, монарх, тем не менее, выразил надежду на то, что на острове сложится многопартийная политическая модель, а доступ к СМИ получат люди, не связанные с правительством.

При этом на ужине с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем Фелипе отметил, что «перемены не могут быть навязаны» и «будущее Кубы может определить лишь сам кубинский народ».