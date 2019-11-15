Нью-Йорк, США, , 02:07 — REGNUM Американские власти могли бы оказать гуманитарное содействие Сирии, вернув ей нефтяные месторождения. Об этом 14 ноября заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Дипломат потребовал от Вашингтона освободить сирийскую территорию от незаконного военного и перестать удерживать в своих руках нефтяные источники, ранее занятые американскими войсками. Полянский добавил, что действия США «выглядят разбоем и грабежом» в глазах населения Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября военнослужащие армии США перешли границу Ирака и Сирии и заняли несколько сирийских месторождений на нефтяных полях Джибса.

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