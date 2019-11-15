Стокгольм, , 01:39 — REGNUM Шведскому руководству следует прекратить превозносить антироссийские санкции и подумать над их снятием, заявили 15 ноября в пресс-службе посольства России в Швеции на официальной странице в Facebook.

Такой комментарий российских дипломатов поступил в связи с недавним высказыванием шведского премьер-министра Стефана Лёвена, который в числе достижений Евросоюза за последние годы назвал введение санкций против России.

«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — отреагировали в посольстве.

Также в дипмиссии посоветовали перестать использовать российский фактор для внутриполитической борьбы в Швеции. По мнению российской стороны, таким образом политики только запугивают своих избирателей.

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