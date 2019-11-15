Варшава, , 09:14 — REGNUM 14 ноября на заседании Комиссии Сейма Республики Польша по делам национальной обороны был выбран её председатель. Им стал Михал Ях от правящей партии «Право и справедливость». Об этом сообщает польское новостное агентство Defence 24.

Михал Ях уже руководил данной комиссией в Сейме VIII созыва. Он также возглавлял парламентскую группу по делам Войска польского.

В беседе с Defence 24 депутат заявил, что «комиссия продолжит заниматься вопросами безопасности страны и связанными с ними вопросами развития и модернизации Вооруженных сил Республики Польша». Он также отметил, что «комиссия в Сейме нового созыва займется и вопросами военно-промышленного комплекса Польши».