Варшава, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий, возможно, будет временно исполнять обязанности министра спорта. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Кшиштоф Становский, известный польский спортивный журналист. Его слова были приведены в новости от 14 ноября польским новостным агентством Interia.

Как отметил журналист, официально об этом объявят 15 ноября. Он также заявил, что премьер-министр будет исполнять обязанности министра спорта на протяжении 2−3-х недель, и только после этого периода станет известно, кого назначат на эту должность.

Причиной этого, как считает глава Центра стратегического анализа Вальдемар Парух, является намерение правящей партии Право и справедливость использовать этот министерский портфель для переманивания сенаторов от оппозиционных партий на свою сторону, чтобы завоевать большинство мест в Сенате.