Загреб, , 09:09 — REGNUM Парламентская оппозиция в Хорватии ликует и воспринимает в качестве своеобразной победы решение руководства Европейской народной партии (EPP) о том, что она не проведёт ни одно мероприятие в здании хорватского парламента в рамках Избирательного конгресса, который пройдет в Загребе с 19 до 21 ноября.

Хотя президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет присутствовать на этом конгрессе, на который его пригласил председатель ЕНП Жозеф Доль, часть хорватской оппозиции, которая заклеймила его «четником» (сербским националистом времён Первой Мировой войны), больше всего оскорблений и критики направила в его адрес, а также в адрес премьер-министра Андрея Пленковича и итальянского политика Антони Таяни, который, по их словам, вообще является фашистом.

Так, депутат оппозиционной партии «Мост» Миро Буля, как сообщает «Вечерняя газета Загреба» 14 ноября, заявил, что решение арендовать помещение в зале заседаний хорватского парламента являлось позорным.

Миро Буля также напомнил, что из-за его недовольства проведением заседаний ЕНП в рамках Избирательного конгресса ему в течение двух дней было запрещено выступать в парламенте.

«Это победа, и мы защищаем достоинство хорватского парламента», — заявил он.

Народный депутат «Хорватской крестьянской партии» Крешо Бехель не считает, что отказ ЕНП от проведения заседаний Президиума и Ассамблеи в хорватском парламенте является победой оппозиции.