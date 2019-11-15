Бразилиа, , 01:06 — REGNUM Работа одиннадцатого саммита с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) завершилась 14 ноября в Бразилиа. В течение двух дней лидеры стран обсуждали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные международные темы.

Последним в списке мероприятий с участием лидеров «пятерки» стал обед в их честь, организованный принимающей стороной — председательствующей в 2019 году в объединении Бразилии.

Проходивший под девизом «Экономический рост в интересах инновационного будущего» саммит стартовал вечером 13 ноября, когда главы государств и правительств стран БРИКС приняли участие завершающей части Делового форума объединения.

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Основная работа с участием лидеров стран проходила во второй день саммита. Его президент Бразилии Жаира Болсонару по итогам первого дня сравнил со встречей старых друзей.

Главы государств провели переговоры в закрытом и открытом форматах. Первая половина этой встречи была посвящена обсуждению главных проблем международной повестки дня — вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положению дел в торговле и финансах.

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