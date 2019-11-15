Бразилиа, , 00:40 — REGNUM Стратегия развития БРИКС нуждается в обновлении с учётом изменений, которые происходят в мире, заявил 14 ноября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Мы были инициаторами принятия стратегии развития БРИКС до 2025 года. С учетом быстро меняющейся ситуации в мире, полагаем, что настало время эту стратегию обновить», — сказал глава российского государства.

Он напомнил, что Россия наряду с Индией и Китаем вошла в число стран-основательниц организации, поэтому обладает правом предложить соответствующие изменения.

Путин также добавил, что в будущем к работе в рамках БРИКС могут быть приглашены другие организации, такие как ЕАЭС, ну и СНГ. По его мнению, такой формат станет естественной встречей партнеров если не в БРИКС, то в другой организации.

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