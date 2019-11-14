Рига, , 23:58 — REGNUM Портал mixnews. lv сообщил, что юрист и правозащитник Алексей Димитров распространил информацию о том, что Конституционный суд Латвии принял решение по иску Тенгиза Джибути и его детей Давида и Даны Джибути.

В своём иске семья Джибути основываясь на статье 1-ой Конституции, в которой сказано, что Латвия — это демократическая республика; статье 112 — в которой сказано, что у каждого есть право на образование; и статье 114, где говорится, что у любого представителя нацменьшинств есть право сохранять и развивать свою культуру, язык, этническую среду; просила разрешить им продолжить обучение на русском языке.

Алексей Димитров далее цитирует решение: «Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках меньшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии. Суд указал, что хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются».