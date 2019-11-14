Владимир, , 23:54 — REGNUM Муниципальное казенное учреждение города Владимира «Благоустройство» освободили от штрафа в 500 тысяч рублей, который назначили за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Как сообщил портал «ПроВладимир», 14 ноября апелляцию по этому делу рассмотрел областной суд.

Апелляционная инстанция подтвердила вину МКУ «Благоустройство» в том, что учреждение позволило на подконтрольной ему территории — на Соборной площади, вблизи Успенского и Дмитриевского соборов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, — разместить новогоднюю ярмарку и знак «я люблю Владимир». Однако объекты культурного наследия при этом не пострадали, поэтому штраф отменили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первое решение вынес Фрунзенский районный суд. Он снизил изначальную сумма штрафа, который хотели назначить «Благоустройству» — с миллиона до 500 тысяч рублей.

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