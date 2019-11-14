Рига, , 23:52 — REGNUM Крупнейшая, состоящая из 17 депутатов, фракция в думе Риги приостановила своё участие в правящей коалиции, написал портал NRA.

Рижская городская дума Selfmade

В заявление главы фракции «Согласия» Анны Владовы сказано, что теперь слово за мэром Риги Олегом Буровым. Вчера, как писало ИА REGNUM, «Согласие» поставило ультиматум своему партнёру по правящей коалиции, партии «Честь служить Риги» сместить со своих постов вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта Вадима Баранника и главу Комитета городского развития Алексея Росликова, возглавляющих группу независимых депутатов из 4 человек, и исключить всю группу из состава правящей коалиции.

Группа независимых депутатов покинули фракцию «Согласия», сразу после бегства в Брюссель, в Европарламент, из — за обвинений в коррупции, экс-мэра Риги Нила Ушакова.

В случае исключения из состава правящей коалиции фракции независимых депутатов, правящая коалиция в Рижской Думе станет коалицией меньшинства, располагающей лишь 28 голосами из 60.