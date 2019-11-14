Бразилиа, , 23:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил, что находится с украинским президентом Владимиром Зеленским в полном контакте и разговаривает с ним по телефону.

Об этом президент РФ заявил 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — сказал Владимир Путин.

При этом глава российского государства подчеркнул, что о встрече с Зеленским до «нормандского формата» речь не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и его пресс-секретарь Песков неоднократно заявляли по этому поводу, что «встреча ради встречи» Кремль не интересует.

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