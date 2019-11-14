Бразилиа, , 23:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что так называемый «нормандский формат» необходимо сохранить, так как пока нет никаких альтернатив этому инструменту украинского урегулирования. Об этом глава государства сказал сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин заявил, что, в принципе, встречи в «нормандском формате» возможны. Да и вообще, кроме «нормандского формата», других механизмов нормализации ситуации на Украине нет.

Именно поэтому Россия выступает за его сохранение.

«Повторяю еще раз, ничего другого нет и не предвидится», — подчеркнул президент России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский активно добивается проведения встречи в «Нормандском формате». Россия поставила ряд условий для своего участия в этой встрече. Основным условием было разведение сил в Донбассе на двух пилотных участках. Это условие Украина с большим трудом, но смогла выполнить.