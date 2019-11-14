Париж, , 23:33 — REGNUM В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО прошли торжественные мероприятия по случаю 25-летия учреждения создания стипендии «Великая китайская стена», организованное совместными усилиями Китая и ЮНЕСКО, сообщает 14 ноября Синьхуа.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай отметила, что стипендия отвечает своим задачам укрепления принципов многосторонности в международных отношениях и вносит важный вклад в развитие науки развивающихся стран и формирование в них трудовых ресурсов. Она особо отметила роль правительства КНР в расширении возможностей для образования во многих странах.

Министр образования КНР Чэнь Баошэн, в свою очередь, подтвердил важность программы для подготовки кадров в развивающихся странах. Стипендиаты, вернувшись в свои страны, стали проводниками идеи сближения народов и наведения мостов между государствами. Китайский министр подчеркнул масштабы оказываемой финансовой помощи, которую за последние четверть века получили более семи сотен учащихся из ста стран мира.

Отметим, что стипендия «Великая китайская стена» была учреждена в 1994 году, а её программа направлена на финансовую поддержку учащихся из государственных и правительственных учреждений и университетов из развивающихся и наименее развитых стран. Благодаря этому, они получили возможность пройти обучение и научную практику в КНР.