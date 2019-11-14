Бразилиа, , 23:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал очередной иск украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к российскому публичному акционерному обществу «Газпром». Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

По словам Путина, очередной иск «Нафтогаза» к «Газпрому» только обостряет и без того непростую ситуацию связанная с переговорами по газу.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?» — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия всегда готова договариваться с Украиной по самым острым вопросам, в том числе по газу.

Москва готова пойти на самые разные уступки. Если Киев хочет отрегулировать покупку газа по украинским законам — Россия согласна, если хочет по евросоюзным — Россия тоже согласна.