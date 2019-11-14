Бразилиа, , 23:34 — REGNUM Реалистичной задачей назвал повышение товарооборота между Россией и Китаем до 200 млрд долларов в Год президент России Владимир Путин 14 ноября во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин заявил, что выйти на цифру в 100 млрд долларов годового товарооборота между Россией и Китаем получилось даже раньше, чем было запланировано. По прошлому году, как сообщил Путин, получилось 108 млрд долларов товарооборота.

Теперь поставлена задача достичь планки в 200 млрд долларов торгового оборота. При этом президент России отметил, что эта задача абсолютно реальна, и в настоящее время соответствующие ведомства России и Китая готовят план совместных действий, чтобы чётко показать, за какой срок будет достигнута нужная цифра по товарообороту.

Путин пояснил, что Россия и Китай сейчас работают над крупными проектами в энергетической сфере, в авиастроении и в космической отрасли. Также, по словам президента РФ, есть хорошие перспективы в высокотехнологичных отраслях. Все эти задачи находятся под контролем.

Кроме того, Путин напомнил, что во время саммита БРИКС он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава России заявил, что во время встречи они обсуждали весь комплекс российско-китайских отношений, и, в первую очередь, торгово-экономические вопросы.

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