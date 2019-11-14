Пекин, , 23:13 — REGNUM За время с января по октябрь 2019 года органы общественной безопасности КНР расследовали свыше 45 тысяч дел в рамках кампании по борьбе с киберпреступностью. В результате этой работы были задержаны почти 66 тысяч подозреваемых, сообщает 14 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию министерства общественной безопасности КНР.

Как рассказал на пресс-конференции глава профильного отдела министерств Ван Инвэй, из этого числа больше всего — почти 22 тысячи дел — связаны с нарушениями в сфере азартных онлайн-игр. Почти 3 тысячи касаются различных злоупотреблений с личной информацией, а расследование нескольких особо крупных киберпреступлений, представляющих особую общественную опасность, вывели на преступные банды, которые торговали базами данных.

Отметим, что кампания по борьбе с киберпреступлениями в Китае началась в январе 2019 года.