Белград, , 09:02 — REGNUM Министр иностранных дел Ивица Дачич отметил, что из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций 94 страны не признают самопровозглашенную Республику Косово, столько же государств поддерживают Приштину, и ещё пять стран не определились, пишет новостное агенство Tanjug 14 ноября.

Ивица Дачич сообщил, что Сербия продолжает проводить политику убеждения стран отозвать своё признание. Ранее заместитель министра иностранных дел Ганы Чарльз Овиред подтвердил, что его страна больше не признает Косово.

«Я бы хотел отметить, что 94 страны, которые не признали Косово, имеют 5,4 миллиарда жителей, в то время как 2,05 миллиарда жителей живут в государствах, признающих Косово», — заявил Ивица Дачич.

Он указал, что пять стран ещё не определились по данному вопросу, потому что некоторые из них находятся на стадии переоценки, в то время как Приштина утверждает, что они признали их.

«Косово не хватает этих пяти голосов, их не признаёт большинство стран, и даже то число государств, которое их признаёт, будет уменьшаться с каждым днем», — подчеркнул Ивица Дачич.