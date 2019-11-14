Бразилиа, , 23:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сохранять баланс на мировом рынке энергоносителей, так как стабильность является несомненным благом для всей мировой экономики. Об этом президент России сказал сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество со странами ОПЕК в рамках соглашения по сокращению уровня добычи нефти необходимо поддерживать. В целом, Москве удалось наладить со странами ОПЕК очень конструктивный диалог, даже несмотря на жесткую позицию Саудовской Аравии в связи с с IPO государственной нефтедобывающей компании этой страны Aramco.

«Это все понимают, это не секрет Полишинеля. Должны относиться к этому с уважением», — сказал президент России.

При этом российский лидер пояснил, что дело не только в том, чтобы сдерживать добычу нефти или сокращать её. Очень важна та система отношений, которая сложилась между Россией и ОПЕК, а также другими странами, не входящими в ОПЕК. Этот инструмент, по мнению Путина, нужен всем ‑ и потребителям энергоресурсов, и производителем баланса на мировом энергетическом рынке.