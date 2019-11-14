Бразилиа, , 23:09 — REGNUM На полях продолжающегося саммита Совета глава государств БРИКС в Бразилиа по инициативе китайской стороны проведён форум гуманитарных обменов, в котором участвуют более 200 гостей, сообщает 14 ноября Синьхуа.

Представляя на форуме инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, китайская делегация подчеркнула важность обмена опытом между разными цивилизациями в целях укрепления БРИКС.

По словам участников форума, объединение располагает существенными преимуществами в научно-технической и культурной сфере, а также в образовании. Бразильские хозяева саммита особо отметили динамичность развития двусторонних отношений с Китаем, которые являются важной составляющей укрепления БРИКС в интересах всех участвующих в нём стран.