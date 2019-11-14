Бразилиа, , 23:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о разведении противоборствующих сил в Донбассе. Соответствующее заявление российский лидер сделал сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита группы БРИКС в Бразилии.

По словам Путина, разведение сил в Донбассе необходимо не только на пилотных участках, как это было сделано в последние недели, а вообще по всей линии фронта, чтобы «пушки не стреляли».

Это бы существенно продвинуло мирное урегулирование.

При этом глава государства подчеркнул, что в том случае, если украинские войска вернуться на свои передовые позиции на линии фронта, войска Донецкой и Луганской Народных республик вынуждены будут сделать тоже самое.