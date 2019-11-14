Бразилиа, , 22:59 — REGNUM Встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом пока не планировалось, но если он приедет в Москву, то, конечно, встреча с российским лидером состоится. Об этом 14 ноября сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

Путин «Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в начале ноября объявил, что не исключает своего визита в Москву по случаю 75-летнего Дня Победы. Путин в Бразилии заявил, что такой визит «был бы правильным, верным шагом».

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