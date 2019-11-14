Нью-Дели, , 23:34 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что размер ущерба, который мировая экономика понесла из-за терроризма, превысил 1 трлн долларов. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление индийского лидера на саммите БРИКС.

В своей речи Нарендра Моди высоко оценил инициативу организации первого семинара БРИКС по стратегиям для борьбы с терроризмом. По словам премьер-министра южноазиатского государства, темпы прироста ВВП развивающихся государств сократились на 1,5 процентных пункта из-за террористической угрозы. «Угроза терроризма и его финансирование, контрабанда наркотиков и организованная преступность создают неблагоприятную атмосферу и повышают риски для ведения торговли и предпринимательской деятельности», — заключил он.

Напомним, что 13−14 ноября в Бразилии проходит саммит БРИКС. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.