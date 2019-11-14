Хмеймим, Сирия, , 22:55 — REGNUM Российские и турецкие военные продолжили совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 14 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он подчеркнул, что патрулирование проводится в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании от 22 октября.

Совместное российско-турецкое патрулирование проходило по маршруту Шейрек — Карамания в провинции Хасеке.

Кроме того, российская военная полиция продолжила патрулировать маршруты Кобани — Абу-Джеди, Айн-Иса — Эр-Рахьят, Минник — Шейх — Айса, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Одновременно с этим, российские вертолёты армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту Камишлия — Ду-Хайф — Дейла — Телль-Бум — Баркаври — сев.окр. Кутия — Кара-Мания — Камишлия.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о совместном патрулировании позволяла прекратить турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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