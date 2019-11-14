Найроби, , 22:49 — REGNUM Кения и Сомали объявили о скором восстановлении двусторонних отношений после нескольких месяцев споров из-за морской границы, 14 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению кенийской стороны, власти двух стран «согласились нормализовать двусторонние отношения» и готовы возобновить выдачу виз для своих граждан.

Спор между Сомали и Кенией связан с месторождениями нефти в Индийском океане, на которые претендуют обе страны.

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