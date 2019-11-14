Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Немедленно начать работу по решению проблемы «С-400» поручил Госдепу и советникам по нацбезопасности американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя итоги переговоров с Эрдоганом в Вашингтоне, Трамп заявил, что Анкара настойчивостью по закупке российских С-400 бросила Вашингтону «серьёзный вызов». Но не всё потеряно, считает президент Соединённых Штатов.

Трамп заявил, что уже обратился к Госдепу и к своим советникам по нацбезопасности «немедленно начать работу над решением проблемы С-400».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах с Трампом 14 ноября Эрдоган заявил, что отменять сделку с Москвой не будет. При этом он не отказался покупать у Вашингтона Patriot.

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