Бразилиа, , 22:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Боливии после государственного переворота находится на пороге хаоса. Об этом он заявил 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Российский лидер отметил, что в основе подобных волнений всегда лежат проблемы экономического характера. В Боливии, по его словам, возникла ситуация, когда «власти практически нет».

Путин добавил, что ситуация Боливии в настоящее время «очень напоминает Ливию», но «без прямого вторжения извне».

«Но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный такой сигнал», — сказал президент России.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку на фоне акций протеста и покинул страну. Также в отставку ушло всё высшее руководство Боливии. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сенатаЖанин Аньес.

Ранее сегодня в МИД России заявили, что в Москве признают Аньес в качестве временного руководителя Боливии, но «отметили для себя, что в момент утверждения её в этой должности в парламенте полного кворума не было».

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