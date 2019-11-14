Бразилиа, , 22:35 — REGNUM Поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию осуществляется по плановому графику, а премьер-министр Индии Нарендра Моди не просил ускорить этот процесс, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Все идет нормально», — коротко охарактеризовал реализацию этого контракта Путин.

При этом президент России подчеркнул, что Индия дорожит своим суверенитетом и невзирая на внешнее давление выполняет все ранее взятые на себя обязательства.

«Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях», — рассказал российский президент о перспективах сотрудничества с Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Россия и Индия заключили договор на поставку индийской стороне пяти полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на общую сумму свыше пяти млрд долларов. По условиям контракта Россия должна завершить поставку в Индию комплексов ПВО С-400 «Триумф» к апрелю 2023 года.

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