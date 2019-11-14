Душанбе, , 22:30 — REGNUM Государственный департамент США опубликовал на своем официальном сайте заявление, согласно которому Таджикистан после событий на пограничной заставе «Ишкобод» включён в список стран, небезопасных для туристических посещений.

Госдеп США также призвал американских туристов быть очень осторожными, находясь в Таджикистане, и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А еще лучше, если американцы во время планирования своих поездок в Таджикистан будут заранее изучать новости местных СМИ или чаще посещать страницы госдепа в социальных сетях Facebook и Twitter.

Напомним, что государственный департамент США разработал систему, которая информирует граждан о событиях, происходящих в других странах. При планировании своих заграничных поездок и путешествий гражданам США рекомендовано с этой информацией знакомиться.

В этой системе все страны мира распределены на четыре уровня, где каждая страна мира находится на соответствующем уровне по безопасности для совершения туристических поездок, по мнению Госдепа.

Так, до теракта в Дангаре, в результате которого погибли четыре туриста: два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов, Таджикистан располагался на первом уровне — «Соблюдайте обычные меры предосторожности». Сейчас, после событий, произошедших на «Ишкободе», Таджикистан занял уже второй уровень, согласно которому всем отправляющимся в эту страну туристам рекомендуется «проявлять высокую степень осторожности».

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