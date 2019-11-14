Бразилиа, , 22:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о предложении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь об этом зашла сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции президента России по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «Нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.

Позиция Кремля давно известна — переговоры ради переговоров российское руководство проводить не собирается. Любые переговоры должны приносить результат.

Глава государства призвал не суетиться, и дождаться «Нормандского формата».

«О встрече до нормандского формата речи не идет. Чего ж мы будем суетиться и бегать на неподготовленные встречи?» — сказал президент России.

Он также добавил, что Москва выступает за сохранение «Нормандского формата», так как других вариантов пока нет.