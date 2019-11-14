Брюссель, , 22:07 — REGNUM Евросоюзная комиссия начала разбирательство в отношении Великобритании в связи с тем, что Лондон не представил вовремя своего кандидата в новый состав коллегии еврокомиссаров. Об этом сказано в специальном сообщении ЕК, опубликованном сегодня, 14 ноября.

ЕК еще в начале ноября попросила Соединенное королевство оперативно представить своего кандидата в новый состав коллегии еврокомиссаров. чтобы Европарламент успел проголосовать по новому составу руководства ЕК до конца месяца. Если бы все это удалось, то обновленная коллегия еврокомиссаров смогла бы начать работу уже в декабре.

Лондон не сделал того, что от него требовалось по регламенту, так как Соединенное королевство готовится к внеочередным выборам, вызванным очередным провалом переговоров по Brexit. Несмотря на затянувшийся процесс выхода из ЕС, Великобритания формально остается членом наднационального объединения и должна участвовать в его органах.

Британская сторона должна дать ответ ЕЕ до 22 ноября.