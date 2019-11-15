Копенгаген, , 08:47 — REGNUM Председатель датского Фолькетинга Хенрик Дам Кристенсен объяснил, почему принял решение в пользу проведения радикальной партии «Жесткий курс» своего конгресса на территории Кристиансборга.

«Для меня это вопрос о решающих принципах демократии. Наша демократия подвергается серьезным вызовам, когда полиция не может обеспечить законной партии возможность проводить свои мероприятия в безопасной обстановке. Различные политические позиции должны выслушиваться — их нельзя «затыкать». Датское общество развивается посредством диалога и дебатов», — заявил председатель Фолькетинга. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В качестве одного из условий проведения партийного конгресса Хенрик Дам Кристенсен и остальные высокопоставленные лица Фолькетинга назвали обязательный допуск СМИ на мероприятие. Глава «Жесткого курса» Расмус Палудан принял это условие и выразил свое удовлетворение в связи с тем, что партия наконец нашла место для проведения своего конгресса.