Стокгольм, , 22:38 — REGNUM Бывший премьер-министр Дании Фредрик Рейнфельдт заявил, что положение, которое явилось результатом пограничного контроля, введенного Данией против Швеции, на сегодняшний день «смертельно опасно» и «приведет к новым войнам». Об этом 14 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

На этой неделе власти Дании ввели пограничный контроль, направленный против Швеции. Эта мера была ответом на количество преступлений, которые были совершены гражданами Швеция в соседней стране. Они, в частности, совершили взрыв бомбы возле здания налогового управления в столице Дании Копенгагене.

«Это то, чем датчане сейчас занимаются. Теперь они могут гордиться тем, что им наконец-то удалось начать контролировать всех шведов», — заявил Фредрик Рейнфельдт, не скрывая своего явного возмущения во время одного из своих выступлений.

«Это точно так же, как если бы все шведы сошли с ума, и их не пустили бы в Данию, потому что тогда датчане могли бы заразиться безумием. Это типичная линия поведения, царящая сегодня в мире, — разделять всех людей на «своих» и «чужих». Это смертельно опасно. Это приведет только к новым войнам», — добавил политик.