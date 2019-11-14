Екатеринбург, , 22:03 — REGNUM В столицу Среднего Урала необходимо вернуть единый проездной на все виды общественного транспорта. Такую рекомендацию дали специалисты «Центра экономики инфраструктуры», сообщает ЕАН.

По мнению экспертов, проанализировавших транспортную схему Екатеринбурга, необходимо задуматься о возвращении единого проездного.

Работники центра уточнили, что из-за «обособления» от системы единого проездного в екатеринбургском метро сократился пассажиропоток и, соответственно, доходы метрополитена. Жители стали предпочитать другие виды общественного транспорта или личные авто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о снижении пассажиропотока в метрополитене заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Власти повысили стоимость проезда в метро до 32 рублей.

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