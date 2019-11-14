Стокгольм, , 22:46 — REGNUM 14 октября в Европейском парламенте на повестке дня находятся слушания по утверждению последних предложенных членов Комиссии. Одним из них является бывший директор IT-компании Тьерри Бретон, который может стать комиссаром ЕС, отвечающим за внутренний рынок Европейского союза, включая вопросы цифровизации. Представители Шведских партий выступили против назначения кандидата от Франции на эту должность. Об этом 14 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Представители Левой партии и Зеленых в парламенте Швеции предупреждают о наличии явного конфликта интересов. Парламентарии видят препятствие для назначения Тьерри Бретона в том, что он работал в IT-компании, сферу деятельности которой он будет регулировать как потенциальный комиссар ЕС, отвечающий за цифровизацию европейской экономики.

«Он абсолютно неподходящий кандидат. Это яркий пример того, когда у нас есть конфликт интересов между принятием политических решений в ЕС и бизнесом», — заявила Малин Бьёрк, депутат Европарламента от Левой партии Швеции.